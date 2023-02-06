"Отказался бы": Резников о новой должности в Кабмине

Глава Минобороны заявил, что о планах назначить его на новую должность в Кабмине слышит впервые.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что ему не поступало предложений возглавить Министерство по стратегическим отраслям промышленности.

Об этом он заявил в комментарии "Фактам ICTV".

"Я могу прокомментировать, что это для меня новость. Со мной никакого разговора о Министерстве по вопросам стратегической промышленности не происходило с президентом Украины, верховным главнокомандующим", – заявил Резников.

Он добавил, что отказался бы от должности главы Министерства стратег промышленности, поскольку не имеет экспертизы, которая позволяла бы качественно выполнять работу на этом посту. По его мнению, информация о будущем назначении ошибочна.

Он подчеркнул, что такие решения принимает только президент.

Ранее стало известно, что Алексея Резникова уволят с должности министра обороны, на его место Рада планирует поставить нынешнего главу ГУР Кирилла Буданова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава фракции "Слуга народа" — Давид Арахамия. Кадровые изменения, вероятно, произойдут уже на этой неделе.

Подоляк об "отставке" Резникова, кадровые чистки, истребители для Украины и лендлиз

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