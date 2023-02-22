"Это для нас плохо": эксперт объяснил, почему активность Китая на международной арене опасна для Украины

Фокус внимания войны в Украине может перетянуть диалог между США и Китаем.

Чрезвычайная активность, которую в последнее время развил Китай на международной арене, опасна для Украины. Россия потеряла свой статус мирового глобального партнера, а вес Китая растет.

Об этом в эфире "Апостроф TV" рассказал дипломат, эксперт-международник Руслан Осипенко.

"Китай имеет большие рычаги влияния, он фактически является вторым государством мира, и после саммита G-20 они с Соединенными Штатами определяют международную повестку дня, и поэтому подключение Китая в эту войну, это для нас опасность", — отметил эксперт.

Он отметил, что международная активность Китая началась после Мюнхенской конференции безопасности, через различные двусторонние встречи, через поездку в Москву председателя комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, выступление главы КНР Си Цзиньпиня, который готовится на 24 число, поддержку суверенитета Ирана, о которой заявлял Китай, предстоящий визит Си Цзиньпиня в российскую столицу.

Руслан Осипенко считает, что в связи с позицией Соединенных Штатов Америки по украинско-российской войне в Си Цзиньпиня даже "мирный план" несколько подкорректируют.

"Россия уже потеряла свой статус мирового глобального партнера, превратившись в региональное государство. Зато вес Китая стал больше, и акцент будет смещен на диалог между Соединенными Штатами и Китаем. И это для нас плохо, честно говоря", — объясняет дипломат.

"План" Китая по войне в Украине

Власти Китая сохраняют нейтралитет по поводу полномасштабного вторжения РФ в Украину. На днях КНР анонсировала документ, так называемый "мирный план", в котором будто бы представит свое видение урегулирования войны.

Однако уже впоследствии представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что о "мирном плане" там речь не идет – это позиционный документ.

Военный эксперт Олег Жданов убежден, что Китай не станет на сторону России в войне против Украины, а пытается манипулировать и зарабатывать себе дивиденды для будущих переговоров с США.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что Пекин не рассматривает вопрос поставки оружия России для его использования в войне против Украины.

Украинский политик и дипломат Роман Бессмертный отметил, что в мире может произойти переход от сегодняшнего к глобальному противостоянию – мировой войны, если Китай однозначно займет позицию России.

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