Это должна решать Украина: Нуланд убежден исход войны с РФ должен решать украинское общество

США будут оказывать решительную поддержку Украине и сделают все возможное для изменения военной ситуации, но как должен выглядеть результат этой войны, решать только украинское общество.

Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, пишет Укринформ.

«Мы твердо убеждены, что это решает Украина и ее демократически избранное руководство. Любая война заканчивается дипломатическими переговорами, но когда придет время садиться за стол переговоров и как должно выглядеть конечное состояние этой войны, должно решать украинское общество», — сказала Нуланд.

Заместитель госсекретаря добавила, что США всегда будут решительно поддерживать позицию Украины.

"Эти события необходимо вернуть в другом направлении, и для этого мы сделаем все возможное", — заверила она.

Напомним, с начала сентября во время контрнаступления ВСУ освободили от оккупантов уже около 2 тысяч километров украинских территорий. Зеленский подчеркнул, что украинская армия будет гнать оккупантов до границы с РФ, потому что "в Украине им места нет и не будет".

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