"Это два разных человека": Зеленский прокомментировал свое эмоциональное фото из Бучи, поразившее мир

"Это два разных человека": Зеленский прокомментировал свое эмоциональное фото из Бучи, поразившее мир

Фото, сделанное во время посещения президентом Владимиром Зеленским Буче, разлетелось по миру.

Сетью распространяется фото президента Украины Владимира Зеленского, на котором он изображен за день до полномасштабного вторжения России, а на другом — в Буче, на 41-й день войны, после увиденных ужасов, совершенных путинской армией с гражданскими людьми. Сам украинский лидер, комментируя коллаж, отметил, что на нем "два разных человека".

О Зеленском сказал журналисту Полу Ронцхаймеру из издания Bild.

"Это два разных человека. Это идет на пользу нашей стране... Я вернусь к этому человеку (как к войне, — ред)", — ответил украинский президент.

На вопрос, что видит Зеленский, когда закрывает глаза ночью, он ответил: "Я ничего не вижу. Спать очень тяжело. Не могу вспомнить, когда последний раз нормально спал".

The Bild

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о зверствах, которые российские оккупанты совершали в Буче.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал о личной жизни и общении с семьей в условиях войны.

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