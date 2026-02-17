Это единственный способ: Зеленский объяснил, почему хочет говорить с Путиным лично

Зеленский инициирует прямую встречу с Путиным / © ТСН

Президент Владимир Зеленский поручил своей команде организовать встречу с диктатором РФ Владимиром Путиным в Женеве.

Слова Зеленского передает издание Axios, записавшее 37-минутное телефонное интервью с главой государства и коротко пересказавшее его суть.

Президент Украины повторил журналистам издания, что лучший способ достичь прорыва по самому сложному вопросу на переговорах — территории — это встретиться с Путиным лицом к лицу. Он сказал, что поручил своей команде поднять вопрос о предстоящей встрече на уровне лидеров в Женеве.

Напомним, президент Зеленский также заявил, что украинцы против мирного соглашения с выходом ВСУ из Донбасса.

Также он упрекнул Дональда Трампа, который продолжает публично призывать Украину, а не Россию, к уступкам ради мира.