Это еще не предательство: Климкин прокомментировал результаты переговоров США и России

Он добавил, что внутри Европы продолжаются сложные дискуссии по поводу дальнейших действий, и именно от них будет зависеть, как будут развиваться предстоящие переговоры.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал встречу представителей США и России в Саудовской Аравии, отметив, что все выводы можно будет сделать только после конкретных действий сторон.

Об этом он сказал на "Украинском радио".

Климкин подчеркнул, что встреча длилась 4,5 часа и не ограничивалась только вопросом Украины. Обсуждались стратегический контроль над вооружением, вопросы энергоносителей, региональная безопасность, в том числе ситуация на Ближнем Востоке, а также цены на нефть и газ.

Дипломат отметил, что США стремятся частично нормализовать отношения с Кремлем, в том числе и на дипломатическом уровне. Однако он подчеркнул, что такие шаги должны быть результатом переговоров по справедливому миру, а не предпосылкой для начала контактов.

"Не нужно сразу разгонять волну измены, что нас там не было изначально", — подчеркнул Климкин, добавив, что американцы и россияне договорились формировать команды по вопросам, непосредственно касающимся Украины.

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По словам Климкина, Россия уже давно сформировала свою переговорную команду, а Украина и Европа пока ищут свою позицию.

"Для нас любое сильное начало переговоров – это чтобы у нас была сильная позиция с Европой и США. Пока ее нет, но это вопрос дней", — отметил он.

Также он добавил, что внутри Европы продолжаются сложные дискуссии по дальнейшим действиям, и именно от них будет зависеть, как будут развиваться предстоящие переговоры.

"Вызовы у нас безумные, но других вариантов нет", — подытожил Климкин.

Напомним, по словам бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера, администрация президента США Дональда Трампа делает слишком много уступок России без соответствующих выгод для Вашингтона.