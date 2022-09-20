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"Это еще одна провокация": Макрон высказался о "референдумах" на оккупированных территориях Украины

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"Это еще одна провокация": Макрон высказался о "референдумах" на оккупированных территориях Украины

Фото: Associated Press

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал "провокацией" и "цинизмом" планы России провести "референдумы" на оккупированных территориях Украины.

Французский лидер также заявил, что Россия должна покинуть территорию Украины.

Об этом сообщает FranceInfo.

"Это еще одна провокация, которая, на наш взгляд, не будет иметь никаких последствий для нашей позиции: Россия должна уйти с территории Украины и соблюдать признанные границы", — подчеркнул Макрон.

Он добавил, что организация "референдумов" на территориях, пострадавших от бомбардировок, где люди были вынуждены бежать, "является признаком цинизма".

Напомним, российские оккупанты планируют с 23 по 27 сентября провести "референдумы" по вхождению в состав России на Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Такие планы РФ осудил канцлер Германии Олаф Шольц, а в Белом доме заявили, что США никогда не признают результаты таких "референдумов".

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