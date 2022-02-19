"Это глупо": Шольц ответил на слова Путина о геноциде на Донбассе

"Это глупо": Шольц ответил на слова Путина о геноциде на Донбассе

Он отметил, что необходимо оставлять неприкосновенными границы государств.

Утверждать, что на Донбассе происходит геноцид, как это сделал Владимир Путин, бессмысленно.

Такое мнение высказал канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля.

"Он (Путин — Ред.) приводит аргумент, что на Донбассе происходит что-то вроде геноцида, что на самом деле бессмысленно, скажем прямо. Я уже цитировал статью, которую Путин написал полгода назад. Если мы будем воспринимать его буквально, нам придется не очень оптимистично смотреть в будущее. Но я отказываюсь это делать. Я думаю, что мы просто ведем историческую дискуссию", — подчеркнул канцлер, комментируя слова главы Кремля о том, что "происходит на Донбассе сегодня, — это геноцид".

Шольц отметил, что необходимо оставлять неприкосновенными границы государств, а также уважать их суверенитет.

В свою очередь, в МИД России назвали слова немецкого канцлера неприемлемыми: "Не немецким руководителям смеяться по геноциду. Это неприемлемо ввиду исторического опыта Германии в вопросах массовых расправ над людьми и распространения человеконенавистнической идеологии".

Напомним, Шольц подчеркивал, что в конфликте Российской Федерации с Евросоюзом и в ситуации, сложившейся вокруг Украины, следует делать ставку на дипломатию. По его словам, решающим для разрешения конфликта на Донбассе остается "нормандский формат". Но, несмотря на это, привлекают и другие дипломатические пути.

Читайте также: