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"Это хороший знак": Зеленский отреагировал на предложение Путина по переговорам
Украина готова встречаться, если РФ подтвердит прекращение огня с 12 мая, отметил Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложение Владимира Путина провести переговоры 15 мая в Стамбуле.
Об этом он написал в Телеграм.
«Это хороший знак, что россияне наконец-то задумались об окончании войны. Все в мире уже очень давно этого ждали. И самый первый шаг в реальном окончании любой войны — это прекращение огня. Нет смысла продолжать убийство даже на день. Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня — полное, длительное и надежное — начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться», — сказал президент.
Напомним, Путин предложил возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая. Путин также отметил, что РФ вроде бы «неоднократно предлагала шаги по прекращению огня с украинской стороной».
Глава Кремля анонсировал, что у него будет разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Путин выразил надежду, что турецкий лидер предоставит площадку для переговоров.
Он добавил, что Россия якобы «настроена серьезно» на переговоры и не исключает, что во время встреч удастся достичь договоренностей о новых перемириях, новом прекращении огня.
В то же время, Украина с союзниками по итогам встречи «коалиции желающих» предлагала безусловное прекращение огня от 12 мая, но на это президент России не ответил.