"Это хорошо, но это только начало": Зеленский прокомментировал восьмой пакет санкций ЕС против России

Надо сделать так, чтобы "государство-террорист не получало никакой прибыли от продажи нефти и газа".

Президент Украины Владимир Зеленский 6 октября одобрительно высказался о содержании восьмого пакета санкций, которые Евросоюз введет против России. Однако это только начало, сказал президент.

Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении.

"В эти дни Европейский Союз движется к введению восьмого пакета санкций против России. В частности, в этом пакете предусматривается ограничение морской транспортировки российской нефти и создается инструментарий для ограничения нефтяных доходов государства-террориста. Это хорошо. Но это только начало", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что нужно сделать так, чтобы "государство-террорист не получало никакой прибыли от продажи нефти и газа".

"Чтобы ни один нефтедоллар и ни одно газоевро больше не могли пойти на продолжение российской войны против Украины и всего цивилизованного мира. Уверен, со временем это будет обеспечено", — отметил президент.

Он также поблагодарил всех европейцев, всех в свободном мире, кто работает ради этого результата.

"Завтра продолжу работу на этом направлении. Буду обращатся к участникам заседания Европейского совета", — анонсировал глава государства.

Санкции ЕС против России

Государства-члены Евросоюза 6 октября достигли согласия по восьмому пакету санкций против России. Так, новый санкционный пакет будет содержать ограничение цен на нефть, новые запреты на импорт и экспорт стали, дерева, машин, авиации, пластмасс, химикатов, запрет на различные услуги. Под ограничения попали также 35 новых лиц и компаний, вовлеченных в войну, фиктивные референдумы и пропаганду.

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