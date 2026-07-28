«Это и есть неотвратимость наказания»: эксперт оценил работу «Отрядов Буданова»

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Такое мнение высказал политический аналитик и блогер Петр Олещук.

Он отметил, что «Отряды Буданова» в течение месяца совершили серию точечных спецопераций по российской военной элите, в частности, на днях удар пришелся по «Рубикону» — элитному российскому центру беспилотных систем и передовых технологий. В результате операции ликвидированы три военных этого подразделения.

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«Операторы, инженеры, специалисты по БПЛА и передовым системам – это не рядовая масса, которую россия привыкла бросать пачками. Это люди, создающие для нас проблемы на фронте. И когда их становится меньше, у врага проседает не только статистика, но и технологический и ударный потенциал», – отметил Олещук.

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По его словам, «Рубикон» — это попытка россиян догонять Украину в войне технологий, поэтому работа по таким целям является системным выбиванием реально усиливающих армию России.

Эксперт также обратил внимание, что это уже тенденция: ранее «Отряды Буданова» отработали по российскому военному инженеру в Самаре, а также по военному преступнику с позывным «Бэтменом» на оккупированном Запорожье.

Подытоживая, Олещук подчеркнул, что работать на российскую военную машину отныне опасно независимо от локации.

«Можно прятаться в тылу. Можно думать, что ты просто „технарь“, а не штурмовик. Можно сидеть в оккупации или в России и верить, что война где-то далеко. Но если ты работаешь на российскую военную машину, к тебе могут прийти. Именно это и есть неотвратимость наказания. Без больших слов. Просто точечная, тихая и очень неприятная для петухов работа», — резюмировал политический аналитик.

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