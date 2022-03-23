"Это и есть новая холодная война": историк рассказал, что мир изменился, и сделала это Украина

"Это и есть новая холодная война": историк рассказал, что мир изменился, и сделала это Украина

По его словам, если бы все произошло так, как планировалось в Москве, весь мир был бы сейчас другим.

Из-за вторжения России в Украину началась одновременно и новая "холодная война". Следовательно, мир изменился и изменила его Украина.

Такое мнение высказал профессор истории, директор Украинского научного института Гарвардского университета Сергей Плохий.

"Думаю, что направление движения мира уже решилось", – ответил историк на вопрос о том, будет ли сейчас решаться в Украине судьба будущего мира.

"Ясно, что увеличение войск, увеличение бюджета, создание блока между республиканцами и демократами, когда они ни о чем не могли договориться, а теперь договорились в Конгрессе США, – это и есть новая "холодная война", – отметил Плохий.

По его словам, если бы все произошло так, как планировалось в Москве, не только Украина, но и весь мир были бы сейчас другими.

"Совершенно ясно, как они говорят, что дивиденд мира, пришедший в 1989-1991 годах, уже совершенно использован. Мир уже изменился, и его изменила Украина. Более конкретно – украинское сопротивление. Если бы все произошло так, как планировалось в Москве, так, как боялись в Вашингтоне – что за два-три дня это бы все закончилось – я думаю, мы имели бы не только совсем другую Украину, но и совсем другой мир", – рассказал профессор.

Напомним, издание CNN описало пять возможных вариантов развития событий и рисков, которые могут повлиять на исход войны РФ против Украины.