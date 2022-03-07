"Это — изверги": Зеленский о том, что оккупанты обстреляли хлебзавод и церковь в Украине

"Это — изверги": Зеленский о том, что оккупанты обстреляли хлебзавод и церковь в Украине

"Кем нужно быть, чтобы такое сделать", — подчеркнул президент.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что российские оккупанты — это изверги, поскольку они обстреляли хлебзавод в Макарове и церковь на Житомирщине.

Об этом президент сказал 7 марта во время своего видеообращения.

"Сегодня в Макарове на Киевщине они обстреляли хлебзавод. Для чего старый хлебзавод? Вдумайтесь! Стрелять в хлебзавод. Кем нужно быть, чтобы такое делать? А чтобы разрушить еще одну церковь в Житомирской области. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы построена в 1862 году. Это — нелюди", – подчеркнул президент Зеленский.

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