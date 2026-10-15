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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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"Это какая-то ерунда": у Зеленского отреагировали на слухи о капитуляции Украины из-за Трампа

Решения Вашингтона усиливают давление на Украину, но не заставят руководство страны капитулировать в войне против России.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Зеленский, Путин и Трамп

В ОП прокомментировали сближение Дональда Трампа и Владимира Путина / © ТСН.ua

Украина не намерена капитулировать из-за последних заявлений и решений президента США Дональда Трампа, несмотря на сообщения западной прессы о якобы возможном отказе Киева от сопротивления в случае, если Вашингтон перейдет на сторону России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на неназванного собеседника в Офисе президента Украины Владимира Зеленского.

«Это какая-то ерунда, не знаю, кто им такое говорит», — прокомментировал собеседник издания информацию о якобы готовности Украины прекратить борьбу и просить о мире.

Ранее американское издание The Atlantic опубликовало статью Энн Эпплбаум, в которой анализируются последние шаги администрации Трампа в отношении Украины и России.

Автор обратила внимание на решение американского президента в одностороннем порядке ослабить санкционные ограничения на импорт российского дизельного топлива, а также на сообщение о возможном прекращении обмена разведывательными данными с Киевом в случае продолжения украинских ударов по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

По мнению Эпплбаум, такие шаги Вашингтона усиливают давление на Украину и могут заставить её отказаться от ударов беспилотниками по объектам в глубоком тылу России. В то же время Москва, по её оценке, не берёт на себя аналогичных обязательств.

В материале The Atlantic со ссылкой на неназванного украинского чиновника также утверждалось, что в случае перехода США на сторону России Украина могла бы оказаться вынужденной прекратить сопротивление и просить о мире.

Однако в Офисе президента Украины отвергли такую интерпретацию позиции Киева. Комментарий собеседника РБК-Украина свидетельствует о том, что сообщения о якобы готовности Украины к капитуляции не соответствуют позиции президентской команды.

Напомним, немецкое издание Der Spiegel отметило, что любые ограничения со стороны Вашингтона — от спутниковой связи Starlink до доступа к разведывательным данным — могут иметь серьезные последствия для обороны Украины и её позиций на международной арене.

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