"Это какой-то прикол?": Подоляк раскритиковал ООН за поступок после подрыва Каховской ГЭС

Он подчеркнул, что ООН все больше превращается "в глобальную пародию".
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал ООН за сообщение о Дне русского языка, когда оккупанты взорвали Каховскую ГЭС.
Об этом Подоляк написал в Сети.
Он отметил, что Россия подорвала Каховскую ГЭС и создала самую большую экологическую катастрофу в Европе за последние десятилетия. В результате теракта с карты исчезнет много населенных пунктов и погибнут люди.
"Что делает в этот же день ООН? Объявляет на своей странице… День русского языка. Это какой-нибудь "прикол"? Вы серьезно там? Будет ли еще какая-то реакция на сегодняшний теракт? Организация, призванная обеспечивать глобальную безопасность, все больше превращается в глобальную пародию", – возмутился советник главы ОП.
Напомним, утром 6 июня после подрыва оккупантами Каховской ГЭС в ООН опубликовали сообщение о том, что сегодня отмечают День русского языка. При этом в организации ни словом не обмолвились о военном преступлении россиян.
Подрыв Каховской ГЭС
Российские захватчики в ночь на 6 июня взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего днепровская вода начала затапливать населенные пункты Херсонщины. Станция разрушена полностью и уже ушла под воду. Из региона производится эвакуация. Это военное преступление россиян представляет угрозу для Запорожской АЭС, может оставить без питьевой воды Херсонщину и оккупированный Крым, и нанести существенный вред экологии.
ТСН.ua собрал все, что известно о подрыве Каховской ГЭС и последствиях.
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