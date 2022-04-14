"Это касается и нас": Франция пообещала Украине дополнительную военную помощь

"Это касается и нас": Франция пообещала Украине дополнительную военную помощь

Также Париж работает над тем, чтобы высвободить 1,5 млрд евро из ЕС для Украины.

Париж выделит Украине дополнительную военную помощь в дополнение к переданной ранее.

Об этом сообщила глава Минобороны Франции Флоренс Парли.

"После новых украинских запросов я объявил моему коллеге Алексею Резникову, что Франция предоставит дополнительные военные возможности в дополнение к переданной помощи на сумму 100 млн евро", — сказала Парли.

Она заверила, что Франция изначально была рядом с украинским народом. Помимо военной помощи на сумму более 100 миллионов евро, Париж работает над тем, чтобы высвободить 1,5 миллиарда евро из ЕС для Украины.

"Это их право. Это их безопасность. Это касается и нас. Успехи, зафиксированные на севере Украины, показывают, что эти усилия окупаются", — отметила министр. Что будет включать в себя дополнительную военную помощь, Парли не уточняла.

Напомним, что кандидат в президенты Франции Марин ле Пен анонсировала выход страны из объединенного командования НАТО в случае своей победы.

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