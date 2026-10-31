«Это крайне опасно»: экс-посол США объяснил, почему переговоры с Путиным преждевременны

Путин / © Associated Press

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Европейские государства должны согласовать общую позицию по отношению к России и определить четкие гарантии безопасности для Украины.

Об этом в эфире Эспрессо заявил бывший посол США в Европейском Союзе (2014–2017 годы) Энтони Гарднер. Он пообщался с ведущим программы «Студия Запад» Антоном Борковским.

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По словам дипломата, европейским лидерам необходимо отказаться от самостоятельных попыток налаживать переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Вместо этого они должны сформировать согласованную стратегию противодействия российской агрессии.

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Гарднер считает, что нынешние инициативы отдельных политиков по контактам с Кремлем только усугубляют ситуацию. Он объяснил это тем, что Путин убежден в собственном превосходстве в войне и рассчитывает истощить западные страны.

«Для переговоров еще рано. Он (Путин — ред.) явно убежден, что побеждает и сможет истощить Запад. Поэтому ехать сейчас в Москву на переговоры с Путиным — это не просто бесполезное дело. Это только усугубляет ситуацию», — подчеркнул дипломат.

В то же время Гарднер подчеркнул: когда переговорный процесс станет необходимым, Украина обязательно должна принимать в нем непосредственное участие. Он категорически отверг любую возможность заключения договоренностей по поводу будущего украинского государства без представителей Киева.

«Я категорически против любых мирных переговоров без Украины, ведь на кону стоит ваше будущее», — заявил бывший посол США в ЕС.

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По мнению Гарднера, ведущую роль в формировании общей европейской позиции должны играть Германия и Франция. К этому процессу также следует привлечь Финляндию. Дипломат отметил, что в Москве прислушиваются к президенту этой страны Александру Стуббу.

Отдельным направлением будущих договоренностей должны стать надежные гарантии безопасности для Украины, которые сделают невозможным ее беззащитность перед новой российской агрессией.

Гарднер также обратил внимание на требования Кремля. В частности, Россия настаивает на демилитаризации Украины и передаче ей территорий, площадь которых значительно превышает земли, уже захваченные российскими войсками.

Дипломат считает такие условия неприемлемыми, поскольку их выполнение фактически лишило бы Украину возможности самостоятельно защищаться.

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«Только Украина должна решать, на какие условия она готова согласиться», — подчеркнул он.

В то же время, американский дипломат признал, что президент Владимир Зеленский и украинское правительство вынуждены учитывать реальную ситуацию и действовать прагматично. Однако окончательное решение о возможных уступках и границах компромисса, по его словам, должно оставаться исключительно за Украиной.

Ранее сообщалось, что Кремль пытается поссорить европейские страны между собой, чтобы ослабить позиции Европы в предстоящих переговорах по окончании войны в Украине.

Мы ранее информировали, что Россия выступила против участия Европейского Союза в трехсторонних переговорах по Украине, потому что их позиция «провокационная».

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