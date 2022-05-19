"Это критическая стадия битвы": советник Залужного из США объяснил, почему НАТО выгодно поставлять оружие Украине

"Это критическая стадия битвы": советник Залужного из США объяснил, почему НАТО выгодно поставлять оружие Украине

Страны НАТО должны ради своих интересов направлять оружие Украине. Ведь сейчас цель всего Альянса – защитить друг друга от россиян, впервые за 70 лет пытающихся "вернуться".

В частности Украине нужны артиллерийские снаряды, новые гаубицы – можно присылать американские или российские образцы.

Об этом рассказал специальный советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ветеран вооруженных сил США Дэн Райс в интервью "Укринформу".

По его словам, миссией НАТО всегда было противодействие россиянам. Поэтому сейчас цель всего Альянса – защитить друг друга от россиян, впервые за 70 лет пытающихся "вернуться".

"Поэтому эти страны ради собственных интересов должны отправлять в Украину оружие", – отметил Райс.

По его словам, Украине нужны артиллерийские снаряды, новые гаубицы, минометы калибра 82 мм и артиллерия калибра 152 мм и 153 мм – это российские образцы, а еще – минометы калибра 81 мм, гаубицы калибра 105 мм и 155 мм – это образцы НАТО.

Ветеран вооруженных сил США подчеркнул, что и Хорватия, и Франция, и Чехия, и Польша, и другие страны должны присылать Украине все, что у них есть – собрать все излишки, все, что могут дать.

Советник Залужного отметил, что вторгвшаяся к соседям российская армия – аморальна. Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Польша уже это раньше пережили и знают, чего боятся. Потому все начали вооружаться.

"Но кроме того, чтобы вооружаться самим, они должны сейчас помогать Украине, давая ей оружие. Это критическая стадия битвы. Нельзя позволить россиянам вернуться. Их нужно гнать", — подчеркнул Райс.

В то же время он сообщил, что оружие, которое получила Украина, уже изменило ход событий, ведь государство "до сих пор живо".

"Думаю, если бы Украина не получила Javelin, Stinger и другое противотанковое оружие, она бы не выдержала. Я имею в виду, что на страну напала армия с таким количеством бронированной техники, что никакая другая страна в Европе не смогла бы этого выдержать", – объяснил американский ветеран.

"То, что Украина имеет – в значительной степени благодаря ее героической обороне, но без оружия этого просто невозможно было бы сделать", – добавил он.

Напомним, 19 мая Сенат США утвердил пакет чрезвычайной военной и гуманитарной помощи Украине на сумму 40 млрд дол.

США таки предоставит Украине 40 млрд долларов – Сенат успел проголосовать

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