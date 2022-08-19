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Это лето может стать самым трагичным: Зеленский сообщил о работе над миссией на Запорожскую АЭС

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Это лето может стать самым трагичным: Зеленский сообщил о работе над миссией на Запорожскую АЭС

Фото: Офис президента Украины

Сегодня украинские дипломаты, партнеры, представители ООН, МАГАТЭ прорабатывают конкретные детали миссии, которая должна быть направлена на Запорожскую АЭС.

Если шантаж со стороны России радиацией продолжится, то это лето может войти в историю как одно из самых трагических.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении 19 августа.

"Украинские дипломаты, наши партнеры, представители ООН, МАГАТЭ прорабатывают конкретные детали миссии, которая должна быть направлена на Запорожскую атомную станцию. С этой миссии может начаться восстановление полной безопасности на ЗАЭС и в Энергодаре", – сказал глава государства.

Он также поблагодарил всех, кто присоединился к этой работе и инициативе.

"Если российский шантаж радиацией продолжится, то это лето может войти в историю европейских стран как одна из самых трагических за все время. Ведь ни в одной инструкции ни одной атомной станции мира не предусмотрен порядок на тот случай, если какое-то государство-террорист превращает АЭС в мишень", – заметил Зеленский.

Напомним, 19 августа после разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном российский диктатор Владимир Путин согласился на предложение, чтобы специалисты МАГАТЭ прибыли на Запорожскую АЭС через территорию Украины.

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