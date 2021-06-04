Это лишь первая ласточка: Данилов анонсировал новые антиолигархические законопроекты

Президент Зеленский требует от Рады в ближайшее время принять закон об олигархах.

В Украине через две недели будут дополнительные антиолигархические законопроекты. Они будут разработаны параллельно с тем проектом закона об олигархах, который президент Зеленский уже направил в Верховную Раду.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге 4 июня.

"На заседании СНБО мы рассматривали закон, как его называют в народе, об олигархах. Был отчет заместителя руководителя Офиса президента господина Смирнова. Мы обратили внимание, что не все органы должным образом поработали над этим законопроектом. Сегодня они получили еще одно, дополнительное протокольное поручение, активизировать свою работу. Потому что этот закон — это первая ласточка в сети законов, которые должны положить конец олигархически-экономической системе, которая до сих пор была в нашей стране. Еще раз подчеркиваю, что это — первый закон, но он не является последним ", — сказал Данилов.

Также секретарь СНБО сообщил, что через две недели появятся новые законопроекты, которые будут касаться украинских олигархов.

"К этому вопросу были привлечены все руководители ведущих органов, которые должны этим вопросом заниматься. Прежде всего — это руководители НАБУ и ГБР, Антимонопольного комитета. Также были приглашены председатели комитетов Верховной Рады, пригласили руководителя Офиса простых решений Саакашвили, он выступал. Была дискуссия по поводу этого законопроекта. Сейчас слово по этому вопросу должно быть за Верховной Радой. Будем ждать, как там будут разворачиваться события. Президент настаивает, чтобы он был принят как можно быстрее. Антиолигархического закон — это первичная часть ряда законодательных актов, которые в ближайшее время, а президент дал время две недели, появятся. Через две недели вы увидите следующие законопроекты", — сказал Алексей Данилов.

Напомним, президент Зеленский направил закон об олигархах в Раду и на официальном парламентском сайте уже появился текст документа.

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