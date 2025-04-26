"Это ловушка Кремля": политолог объяснил, почему переговоры с РФ опасны без международных гарантов

Договоренности с Россией должны заключаться только при участии международных гарантов и после прекращения огня. / © Associated Press

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Политолог Петр Олещук считает, что любые мирные переговоры с Россией должны начинаться только после прекращения огня и с участием международных партнеров, которые могут стать гарантами безопасности.

Об этом он заявил в эфире телеканала КИЕВ24.

По его мнению, переговоры с государством-агрессором «один на один» не принесут результата: «Россия может подписать любые договоренности, а затем отказаться их выполнять, ссылаясь на „неправильное правительство“ или „неправильный флаг“».

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«В процесс мирного урегулирования должны быть вовлечены страны-гаранты, которые возьмут на себя юридическую ответственность за выполнение договоренностей. Речь идет не о материальной поддержке, а о обязательствах безопасности», — подчеркнул Олещук.

Политолог также обратил внимание на манипулятивные действия Кремля.

По его мнению, заявления российского руководства о возможных переговорах являются частью информационной игры: «Пока входят темы переговоров, Россия продолжает подготовку к новым агрессивным действиям».

Напомним, по мнению Портникова, если отдать России четыре области Украины это не остановит войну, а лишь отсрочит полный захват нашего государства.