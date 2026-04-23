«Это ложь»: в ЦПД опровергли слова Пескова, что Путин готов к встрече с Зеленским
Заявления Кремля о готовности к переговорам с Украиной не отвечают действительности и направлены на внешнюю аудиторию.
Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков делает неправдивые заявления о якобы готовности диктатора Путина к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
По его словам, сразу после заявления о «готовности» российская сторона озвучивает условия, которые неприемлемы для Украины.
«Песков лжет. Потому что Путин не готов к встрече с Зеленским, поскольку после слов Пескова о „готовности“ он сразу же выдвинул нереалистичные условия, намекнув на вывод войск из Донбасса, которого не будет», — пишет Коваленко.
Он подчеркнул, что подобные заявления свидетельствуют об отсутствии реального намерения завершать войну.
По оценке руководителя ЦПД, Россия намерена продолжать боевые действия, а подобные месседжи направлены, прежде всего, на западную аудиторию.
«Они просто снова делают вид перед западной аудиторией, готовой к завершению войны, но это ложь», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что спикер диктатор Дмитрий Песков заявил о якобы готовности диктатора Путина встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским .
Мы ранее информировали, что Путин еще раз подтвердил намерение продолжать войну против Украины до полного выполнения своих захватнических задач .