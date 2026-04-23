«Это ложь»: в ЦПД опровергли слова Пескова, что Путин готов к встрече с Зеленским

Песков / © Associated Press

Реклама

Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков делает неправдивые заявления о якобы готовности диктатора Путина к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

По его словам, сразу после заявления о «готовности» российская сторона озвучивает условия, которые неприемлемы для Украины.

Реклама

«Песков лжет. Потому что Путин не готов к встрече с Зеленским, поскольку после слов Пескова о „готовности“ он сразу же выдвинул нереалистичные условия, намекнув на вывод войск из Донбасса, которого не будет», — пишет Коваленко.

Он подчеркнул, что подобные заявления свидетельствуют об отсутствии реального намерения завершать войну.

По оценке руководителя ЦПД, Россия намерена продолжать боевые действия, а подобные месседжи направлены, прежде всего, на западную аудиторию.

«Они просто снова делают вид перед западной аудиторией, готовой к завершению войны, но это ложь», — подытожил он.

Реклама

