"Это лучшие санкции": эксперт объяснил, почему России выгодно прекращение обстрелов энергетики

Россия заинтересована в прекращении обстрелов объектов энергетики, поскольку несет большие потери от ударов Сил обороны Украины.

Такое мнение высказал политтехнолог Тарас Загородний, передает РБК-Украина.

Он заявил, что Россия уже понесла большие потери от обстрелов, которые Силы обороны наносят по российским объектам энергетики.

"Есть угроза, что Украина может перекрыть реальный экспорт России. Не этими санкциями (применяемыми ЕС — ред.) лучшие санкции — это удары", — заявил Загородний.

Кроме того, он напомнил, что Украина уже получила дроны, которые способны наносить удары на расстоянии около 3 тысяч километров.

"А это значит — Уренгой. А это значит — станции перекачки газа, а это не только по трубопроводам внутри России, но и экспорт в Китай. Они знают, что ракетная программа не стоит на месте, сюрпризы накапливаются и поэтому пытаются спастись (пытаясь договориться о прекращении обстрела энергетики — ред.)", — считает Загородный.

Ранее сообщалось, что в ОП опровергли заявление РФ о "перемирии" по энергетике.

Мы ранее информировали, что Украина закрыла список критических объектов, передаваемых американским партнерам.

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