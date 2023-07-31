"Это манипуляция": в Офисе президента отвергли заявление из Варшавы, что Украина недостаточно ценит поддержку

В Офисе президента Украины назвали безосновательными заявления, прозвучавшие в Варшаве о том, что Киев якобы недостаточно ценит помощь, оказанную Польшей.

Заместитель руководителя офиса президента Украины Андрей Сибига написал об этом в Facebook.

Заявление Сибиги появилось в ответ на слова госсекретаря – руководителя офиса по международной политике в администрации президента Польши Анджея Дуды Марчина Пшидача в контексте ситуации с блокированием экспорта украинского зерна через Польшу.

В интервью польским СМИ Пшидач заявил, что Украина получила действительно большую поддержку от Польши и ей "следовало бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы".

"Категорически отвергаем попытки отдельных польских политиков навязать польскому обществу безосновательное мнение, что Украина не ценит помощь от Польши. Это, очевидно, игра на собственные конъюнктурные интересы, не имеющая ничего общего с действительностью. Манипуляция. А реальность – это дружеский и открытый диалог президентов Украины и Польши, между которыми присутствует высокий уровень взаимопонимания и взаимного доверия", – отреагировал Сибига.

Заместитель руководителя ОП напомнил, что де-факто Украина ежедневно благодарит Польшу и других союзников тем, что украинские военные продолжают держать фронт.

"Польское оружие в руках украинских военных эффективно сдерживает российского агрессора. И поддержка оружием – это не благотворительность, а инвестиции в собственную безопасность Польши. Именно украинцы сегодня защищают ценности и безопасность нашего региона и делают это также в интересах Польши и всего свободного мира", – отметил Сибига, добавив, что это "высший уровень благодарности", который удивительно не замечать.

Андрей Сибига напомнил также, что украинцы благодаря всей солидарной поддержке Польши сейчас считают поляков едва ли не самым близким народом.

"Когда Украина в войне, попытка "выторговать" у нее еще что-то большее — это равнозначное вероломству, которому не должно быть места в наших взаимоотношениях.

Всем известно, в каких условиях работает сегодня украинский фермер, рискуя свей жизнью на заминированных полях и под ракетными обстрелами. В этих исключительных обстоятельствах настаивать, чтобы Украина, в рамках своей благодарности Польше, смирилась с закрытием границ для украинских сельскохозяйственных продуктов – равносильно заставлять нас согласиться на эвтаназию. Нет ничего хуже, чем когда твой спасатель требует у тебя плату за спасение, даже когда ты истекаешь кровью", – заявил заместитель руководителя ОП.

Одновременно Сибига выразил уверенность в том, что эти слова неуместны для польско-украинских отношений, и Украина и Польша "обречены на крепкий союз и братство".

"Россия всегда будет стремиться нас разъединить, но мы выстоим, потому что в единстве – наша сила и безопасность", – подчеркнул он.

Андрей Сибига отметил, что избрал именно такую форму заявления из-за того, что слова Пшидача прозвучали в публичном интервью.

Напомним, Польша грозится "закрыть" границу с Украиной из-за зерна.

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