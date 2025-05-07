"Это меня не радует": Трамп сделал новое заявление о переговорах

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал высказывание своего вице-президента и признал, что Вэнс может быть прав в отншении требований России.

Об этом Трамп сказал сегодня на брифинге, 7 мая.

Журналисты попросили президента США прокомментировать слова вице-президента Венса, ранее заявившего, что россияне «слишком много требуют» для завершения войны.

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«Возможно, он действительно знает нечто большее, поскольку я тоже занимался этими вопросами. Но мы приближаемся к моменту, когда нужно будет принимать решение. Это меня не радует», — отметил Трамп.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США больше не настаивают на заключении 30-дневного перемирия в Украине.

В то же время руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, но при одном условии после полноценного прекращения огня.