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"Это меня не радует": Трамп сделал новое заявление о переговорах
Дональд Трамп считает, что сейчас пора «принимать решение» для урегулирования войны в Украине.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал высказывание своего вице-президента и признал, что Вэнс может быть прав в отншении требований России.
Об этом Трамп сказал сегодня на брифинге, 7 мая.
Журналисты попросили президента США прокомментировать слова вице-президента Венса, ранее заявившего, что россияне «слишком много требуют» для завершения войны.
«Возможно, он действительно знает нечто большее, поскольку я тоже занимался этими вопросами. Но мы приближаемся к моменту, когда нужно будет принимать решение. Это меня не радует», — отметил Трамп.
Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США больше не настаивают на заключении 30-дневного перемирия в Украине.
В то же время руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, но при одном условии после полноценного прекращения огня.