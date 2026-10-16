- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1119
- Время на прочтение
- 1 мин
"Это мой ответ": как Зеленский отреагировал на вопрос, сделал ли Трамп из него "козла отпущения"
Украинский лидер не случайно стал объектом критики Дональда Трампа незадолго до промежуточных выборов в Конгресс США на фоне падения личных рейтингов американского президента.
Президент Украины Владимир Зеленский горько улыбнулся в ответ на вопрос журналиста о том, не сделал ли президент США Дональд Трамп сделал ли из него «козла отпущения» на фоне внутренних проблем и низких рейтингов накануне промежуточных выборов в Конгресс США.
Это произошло во время брифинга Зеленского в кулуарах саммита Европейского Союза в Брюсселе.
Журналист Sky News отметил, что Трампа ждут сложные промежуточные выборы в Конгресс, его личная популярность остается низкой, цены на дизельное топливо в США высоки, а война на Ближнем Востоке, начатая его администрацией, развивается не так, как ему хотелось бы.
«Как вы считаете, делают ли из вас козла отпущения за его собственные проблемы?» — спросил журналист у президента Украины.
В ответ Зеленский надолго замолчал, вздохнул и горько улыбнулся. Судя по реакции присутствующих, представители СМИ восприняли его молчание как знак согласия с предположением журналиста.
«Это мой ответ. Большое спасибо», — сказал Зеленский, завершая брифинг.
Напомним, что после принятия решения об экспорте российского дизельного топлива Дональд Трамп призвал Украину «избрать нового президента» и обвинил Киев в росте мировых цен на топливо. По сообщениям западных СМИ, Вашингтон также оказывает давление на Украину, требуя ограничить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, а американские представители обсуждают с Киевом условия завершения войны.