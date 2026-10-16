"Это мой ответ": как Зеленский отреагировал на вопрос, сделал ли Трамп из него "козла отпущения"

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский горько улыбнулся в ответ на вопрос журналиста о том, не сделал ли президент США Дональд Трамп сделал ли из него «козла отпущения» на фоне внутренних проблем и низких рейтингов накануне промежуточных выборов в Конгресс США.

Это произошло во время брифинга Зеленского в кулуарах саммита Европейского Союза в Брюсселе.

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Журналист Sky News отметил, что Трампа ждут сложные промежуточные выборы в Конгресс, его личная популярность остается низкой, цены на дизельное топливо в США высоки, а война на Ближнем Востоке, начатая его администрацией, развивается не так, как ему хотелось бы.

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«Как вы считаете, делают ли из вас козла отпущения за его собственные проблемы?» — спросил журналист у президента Украины.

В ответ Зеленский надолго замолчал, вздохнул и горько улыбнулся. Судя по реакции присутствующих, представители СМИ восприняли его молчание как знак согласия с предположением журналиста.

«Это мой ответ. Большое спасибо», — сказал Зеленский, завершая брифинг.

Напомним, что после принятия решения об экспорте российского дизельного топлива Дональд Трамп призвал Украину «избрать нового президента» и обвинил Киев в росте мировых цен на топливо. По сообщениям западных СМИ, Вашингтон также оказывает давление на Украину, требуя ограничить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, а американские представители обсуждают с Киевом условия завершения войны.

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