"Это моя земля, вы у меня дома": украинка на Сумщине морально уничтожила оккупантов на блок-посту (видео)

Инцидент произошел в селе Житное.

В Роменском районе Сумской области оккупанты остановили женщину на блок-посту. Гражданка эмоционально объяснила террористам, что это украинская земля, отказалась показывать им документы и морально уничтожила врага.

Видео их общения распространил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Украинка рассказала, что инцидент произошел в селе Житное. По ее словам, их остановили "неизвестные люди с красными полосками", потребовали документы и открыть багажник, не объясняя оснований.

"А чего ты спрятал лицо и идешь к нам? Так покажите свое лицо! Почему я должна террористам показывать свои паспорта? Я вообще гражданка Украинки, я здесь родилась, на этой родной земелечке. Понимаете? Почему вы пришли убивать моих родителей и детей? Почему вы оружием меня останавливаете на моей земле? Вы понимаете, что это моя земля?! Эта родная земля. МОЯ ", — эмоционально заявляет украинка

"Уберите маску, я хочу посмотреть, что за человек на женщину с автоматом стоит", — говорит женщина и продолжает, — "Так почему вы пришли в Сумы?! Я к вам не шла! Я на вашей земле никого не убиваю. Почему вы пришли сюда? Кто вы такой?... Вы у меня дома".

Гражданка Украины отмечает, что не должна никому показывать свой паспорт: "Вы хотите сказать, что я в РФ? Или в Казахстане? Или Азербайджане? Ну, где я сейчас нахожусь? Вы мне объясните, потому что я, наверное, что-то не понимаю. Почему? вы здесь стали? Зачем мне здесь паспортный режим?".

Примечательно, что силовик говорил с женщиной на русском, огрызался в ответ. А также повторял традиционную кремлевскую пропаганду.