"Это моя земля, вы у меня дома": украинка на Сумщине морально уничтожила оккупантов на блок-посту (видео)

Инцидент произошел в селе Житное.
В Роменском районе Сумской области оккупанты остановили женщину на блок-посту. Гражданка эмоционально объяснила террористам, что это украинская земля, отказалась показывать им документы и морально уничтожила врага.
Видео их общения распространил заместитель главы МВД Антон Геращенко.
Украинка рассказала, что инцидент произошел в селе Житное. По ее словам, их остановили "неизвестные люди с красными полосками", потребовали документы и открыть багажник, не объясняя оснований.
"А чего ты спрятал лицо и идешь к нам? Так покажите свое лицо! Почему я должна террористам показывать свои паспорта? Я вообще гражданка Украинки, я здесь родилась, на этой родной земелечке. Понимаете? Почему вы пришли убивать моих родителей и детей? Почему вы оружием меня останавливаете на моей земле? Вы понимаете, что это моя земля?! Эта родная земля. МОЯ ", — эмоционально заявляет украинка
"Уберите маску, я хочу посмотреть, что за человек на женщину с автоматом стоит", — говорит женщина и продолжает, — "Так почему вы пришли в Сумы?! Я к вам не шла! Я на вашей земле никого не убиваю. Почему вы пришли сюда? Кто вы такой?... Вы у меня дома".
Гражданка Украины отмечает, что не должна никому показывать свой паспорт: "Вы хотите сказать, что я в РФ? Или в Казахстане? Или Азербайджане? Ну, где я сейчас нахожусь? Вы мне объясните, потому что я, наверное, что-то не понимаю. Почему? вы здесь стали? Зачем мне здесь паспортный режим?".
Примечательно, что силовик говорил с женщиной на русском, огрызался в ответ. А также повторял традиционную кремлевскую пропаганду.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- самолеты — 29
- вертолеты — 29
- танки – 191
- боевые бронированные машины — 816
- пушки — 74
- ЗРК "Бук" — 1
- "Грады" — 21
- автомобильная техника — 291
- цистерны – 60
- БпЛА ОТР2 – 3
- корабли и катера — 2
- Личный состав ориентировочно – 5300
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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