Это может быть конец НАТО: немецкий дипломат оценил действия ЕС по Украине

Миротворческие силы стран НАТО в Украине / © ТСН.ua

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Экс-посол Германии в США и глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что «категорически не советует присутствие европейских войск стран НАТО в Украине без участия США».

Об этом пишет Politico.

Издание напомнило, что в последние месяцы Великобритания и Франция предлагали создать возглавляемую Европой миротворческую миссию в Украине, чтобы способствовать завершению войны.

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«Не думаю, что россияне при любых обстоятельствах согласились бы на это. Но даже если бы согласились, мы должны настаивать на привлечении США», — сказал Ишингер.

Почему миротворцы ЕС в Украине без участия США — это угроза для НАТО?

По его словам, без поддержки со стороны США «следующим шагом могло бы стать то, что россияне стали бы испытывать ситуацию, заявив, что украинцы якобы начали вооруженную провокацию, на которую нужно ответить». В таком случае, размещенные в Украине европейские силы могли бы оказаться под огнем и вынуждены отвечать, «оставаясь без поддержки США».

«Откровенно говоря, это был бы конец НАТО в его нынешнем виде. Не думаю, что позволить России разъединить нас — это хорошая идея, ведь это действительно означало бы фактический конец НАТО», — акцентировал глава Мюнхенской конференции.

Его взгляды подчеркивают ключевую проблему: попытки Европы поддержать Украину усложняются из-за неопределенности в отношении обязательств президента США Дональда Трампа перед Киевом и будущего НАТО. По словам Ишингера, Россия не воспринимает Европу как серьезную военную силу без американского участия.

«Европа сейчас не способна защитить себя», — признал экс-дипломат.

В Европе обеспокоены нежеланием Трампа твердо поддерживать НАТО и Украину

Отмечается, что на этой неделе Ишингер и десятки других представителей трансатлантического сообщества безопасности прибыли в Вашингтон на закрытые встречи с американскими чиновниками, организованные Мюнхенской конференцией по безопасности.

Нежелание Трампа твердо поддерживать НАТО и Украину — на фоне провокационных действий, таких как введение пошлин против союзников или размышления о покупке Гренландии у Дании — вызывают беспокойство в европейских столицах.

«Я искренне верю, что события последних 100 дней стали настоящим электрошоком для европейских лидеров. Мы поняли, что должны гораздо больше полагаться на себя — и в плане военных способностей, и в плане политической стратегии», — высказался Ишингер.

В то же время, он выразил мнение, что со временем американская администрация осознает необходимость сотрудничества с Европой в вопросах безопасности, таких как война в Украине или ядерные переговоры с Ираном.

«Привело ли к успеху такое игнорирование Европы, переговоры с Россией об Украине без участия Европы, переговоры с Тегераном по поводу ядерной программы без Европы? Не думаю. Думаю, США рано или поздно осознают это и снова возобновят диалог с Европой«, — сказал экс-посол Германии в США.

Напомним, после переговоров в Лондоне в апреле позиция представителей «коалиции желающих» по поводу отправления военных в Украину изменилась. Причина — опасения некоторых европейских чиновников, что Россия может воспринять размещение иностранных войск в Украине как «одностороннее вмешательство», а не как часть настоящей миротворческой инициативы.

Издание The Telegraph информировало — Великобритания опасается, что Россия может преследовать западных миротворцев в Украине в судах по правам человека.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что «коалиция желающих» продолжает работать над прибытием военного контингента в страну. Впрочем, произойдет это только тогда, когда закончится война.