Вывод войск США из Германии и пошлины: почему Трамп снова "наехал" на Европу — новые скандальные подробности

Дональд Трамп / © Associated Press

Европа не может справиться со своими сложными отношениями с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом говорится в материале Reuters.

Конфликты Трампа и европейских лидеров

Трамп резко выступил против канцлера Германии Фридриха Мерца из-за его критики войны с Ираном, назвав его «абсолютно неэффективным».

В пятницу Пентагон заявил, что сократит 5 000 из 36 400 военнослужащих, дислоцированных в Германии, и повысит пошлины на легковые и грузовые автомобили из Европейского Союза, что сильнее всего ударит по Германии.

Трамп также выступил с резкой личной критикой премьер-министра Великобритании Кира Стармера, заявив, что тот «не является Уинстоном Черчиллем», и угрожая ввести «большие пошлины» на импорт из Великобритании.

Министерство обороны Трампа выдвинуло идею наказать союзников по НАТО, которые, по его мнению, не поддерживают операции США в войне с Ираном, в частности приостановить членство Испании и пересмотреть признание США Фолклендских островов как владения Великобритании.

В прошлом году американские пошлины, стремление Трампа приобрести Гренландию и сокращение американской помощи Украине глубоко пошатнули трансатлантические отношения.

Некоторые лидеры, в частности Стармер, Мерц и премьер-министр Италии Джорджия Мелони, работали над стабилизацией отношений через регулярные визиты, торговые соглашения и изменения в политике, включая те, которые были непопулярными внутри страны, но после начала войны с Ираном в феврале снова оказались под прицелом.

Даже генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, которого в Европе называют «советчиком Трампа», в этом месяце во время встречи в Белом доме получил упрек от Трампа.

Трамп также резко раскритиковал Мелони — некогда своего любимого европейского лидера — после того, как она выступила против войны с Ираном и упрекнула Трампа за то, что она назвала «неприемлемым» словесным нападением на Папу Льва.

Что говорят дипломаты о заявлениях Трампа

«Это, мягко говоря, нервирует», — сказал один европейский дипломат. «Мы готовы к чему угодно, в любой момент».

Последние выпады со стороны США, вызванные разногласиями по войне с Ираном, кажется, вернули отношения между США и Европой к начальному этапу второго срока администрации Трампа и поднимают новые вопросы относительно лучшего способа обращения с изменчивым союзником.

Второй европейский дипломат отметил, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель, которая имела напряженные отношения с Трампом во время его первого срока, продемонстрировала правильный подход.

«Мы все уже немного научились, как вести себя с Трампом. Нельзя реагировать сразу, надо дать буре утихнуть, твердо отстаивая свою позицию», — сказал дипломат.

По словам дипломата, даже те, кто пытался заискивать, сталкивались с гневом Трампа.

«Все, кто попытался это сделать, получили свою порцию оскорблений, как и другие. Так что теперь все понимают, что лесть тоже не работает», — сказал дипломат.

Белый дом не предоставил никаких комментариев.

Не все республиканцы согласны с Трампом

Хотя многие члены администрации США глубоко скептически относятся к Европе, не все члены Республиканской партии президента поддерживают подход Трампа.

«Постоянные нападки на союзников по НАТО являются контрпродуктивными, эти комментарии вредят американцам», — написал в четверг в Twitter республиканский конгрессмен Дон Бэкон после того, как Трамп пригрозил сократить численность войск в Германии. «Два больших аэродрома в Германии обеспечивают нам отличный доступ к трем континентам. Мы стреляем себе в ногу».

Как европейцы реагируют на Трампа

Некоторые сообщения Трампа в соцсетях на этой неделе застали европейских чиновников врасплох.

Менее чем за два часа до того, как он пригрозил сократить численность войск в Германии, главный генерал Берлина Карстен Бройер сообщил журналистам, что получил одобрение новой военной стратегии Германии во время встречи с заместителем министра обороны Элбриджем Колби в Пентагоне ранее в тот же день. Он не дал никаких признаков того, что обсуждалось какое-либо сокращение войск.

По словам бывшего высокопоставленного представителя министерства обороны США, немецкие военные довольно спокойно относились к ситуации, а военное сотрудничество оставалось неизменным. «Они говорят: „Мы уже видели это раньше. Это будет много громких заявлений, но в конечном итоге ничего не изменится“».

Европейские лидеры становятся смелее в конфликтах с Трампом

Джеффри Ратке, бывший американский дипломат, возглавляющий Американо-германский институт при Университете Джона Хопкинса, сказал, что европейские союзники становятся смелее в своей оппозиции к политике Трампа, не в последнюю очередь из-за политического давления у себя дома.

«Мерц становится все более резким в своей критике решения США начать войну против Ирана», — сказал он. «Совершенно очевидно, что что-то изменилось для человека, который еще два месяца назад всячески пытался сказать: „Не наше время читать лекции Соединенным Штатам“.

«Война США — это не просто то, за чем немецкая общественность может наблюдать со стороны. Это то, что непосредственно влияет на них», — добавил он, упомянув о связанном с войной резком росте цен на энергоносители.

Европейские дипломаты заявляют, что они по-прежнему преданы трансатлантическим связям, даже несмотря на то, что «тектонические плиты» Европы и США смещаются, но изменения необходимы.

«Для нас главный урок заключается в том, что мы больше не можем полагаться на статус-кво, сложившийся после Второй мировой войны, и что мы должны быть не только пространством мягкой силы, но и пространством, которое может быть подкреплено силой», — сказал один из западных дипломатов, отметив, что европейцы быстро действуют, чтобы расширить свои военные возможности.

