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«Это нас не касается»: Трамп неожиданно отреагировал на заявление Зеленского о завершении войны
Трамп подверг сомнению мир в Украине уже к январю. Заметим, информация об этом изначально появилась в иностранных медиа.
Президент США Дональд Трамп со смехом отреагировал на слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Вашингтон стремится достичь договоренностей между Украиной и Россией до января 2027 года.
Об этом сообщает New York Post.
Журналисты спросили Трампа, как он относится к словам Зеленского о желании его посланников добиться соглашения к новому году. В ответ он улыбнулся и удивленно переспросил, мол, кто именно озвучил такую позицию.
«Кто сказал? Что он хочет, чтобы я сделал?», — ответил глава Белого дома.
По словам американского лидера, он якобы не устанавливал конкретные сроки завершения войны. В то же время подчеркнул, мол, хотел бы положить конец боевым действиям как можно скорее.
Комментируя перспективы переговоров и достижение договоренностей, Трамп подчеркнул, что «для танго нужны двое».
«Я не привязан ни к каким срокам. Просто хотел бы, чтобы это кончилось. Понимаете, это нас не касается… Я бы с удовольствием решил этот вопрос сегодня, но для танго нужны двое. Так что посмотрим, что будет дальше», — заявил Трамп.
В очередной раз американский лидер высказался о позициях «фюрера» Владимира Путина и президента Владимира Зеленского. По словам Трампа, готовность лидеров к заключению мирного соглашения якобы постоянно меняется. Он утверждает, что иногда договоренностям больше подвержен Путин, а иногда — Зеленский.
«Иногда кажется, что Путин готов, а Зеленский — нет. Иногда Зеленский очень хотел бы это сделать, а Путин не готов. Все зависит от того, какой день», — заявил глава Белого дома.
Мир до 1 января 2027-го — что известно
Владимир Зеленский в интервью Bloomberg рассказал о требованиях Дональда Трампа по Украине. В разговоре он заявил, что посланники США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф «настаивают на мирном соглашении „как можно скорее“, а в идеале — до января».
Отметим, на прошлой неделе FT сообщило, что президент США Дональд Трамп стремится добиться заключения мирного соглашения до 1 января 2027 года. По данным издания, спешка Белого дома связана с результатами промежуточных выборов в США, после которых контроль над обеими палатами Конгресса перейдет от республиканцев к демократам.
В то же время, глава ОП Кирилл Буданов, комментируя эту информацию, отмечает: украинская сторона будет работать над тем, чтобы боевые действия прекратились до этой даты.