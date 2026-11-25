Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп со смехом отреагировал на слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Вашингтон стремится достичь договоренностей между Украиной и Россией до января 2027 года.

Об этом сообщает New York Post.

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Журналисты спросили Трампа, как он относится к словам Зеленского о желании его посланников добиться соглашения к новому году. В ответ он улыбнулся и удивленно переспросил, мол, кто именно озвучил такую позицию.

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«Кто сказал? Что он хочет, чтобы я сделал?», — ответил глава Белого дома.

По словам американского лидера, он якобы не устанавливал конкретные сроки завершения войны. В то же время подчеркнул, мол, хотел бы положить конец боевым действиям как можно скорее.

Комментируя перспективы переговоров и достижение договоренностей, Трамп подчеркнул, что «для танго нужны двое».

«Я не привязан ни к каким срокам. Просто хотел бы, чтобы это кончилось. Понимаете, это нас не касается… Я бы с удовольствием решил этот вопрос сегодня, но для танго нужны двое. Так что посмотрим, что будет дальше», — заявил Трамп.

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В очередной раз американский лидер высказался о позициях «фюрера» Владимира Путина и президента Владимира Зеленского. По словам Трампа, готовность лидеров к заключению мирного соглашения якобы постоянно меняется. Он утверждает, что иногда договоренностям больше подвержен Путин, а иногда — Зеленский.

«Иногда кажется, что Путин готов, а Зеленский — нет. Иногда Зеленский очень хотел бы это сделать, а Путин не готов. Все зависит от того, какой день», — заявил глава Белого дома.

Мир до 1 января 2027-го — что известно

Владимир Зеленский в интервью Bloomberg рассказал о требованиях Дональда Трампа по Украине. В разговоре он заявил, что посланники США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф «настаивают на мирном соглашении „как можно скорее“, а в идеале — до января».

Отметим, на прошлой неделе FT сообщило, что президент США Дональд Трамп стремится добиться заключения мирного соглашения до 1 января 2027 года. По данным издания, спешка Белого дома связана с результатами промежуточных выборов в США, после которых контроль над обеими палатами Конгресса перейдет от республиканцев к демократам.

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В то же время, глава ОП Кирилл Буданов, комментируя эту информацию, отмечает: украинская сторона будет работать над тем, чтобы боевые действия прекратились до этой даты.

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