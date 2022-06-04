"Это наш приоритет": Ермак прокомментировал подготовку седьмого пакета санкции против России

"Это наш приоритет": Ермак прокомментировал подготовку седьмого пакета санкции против России

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в седьмой пакет санкций ЕС должны войти российские газ и более широкий перечень банков.

Надо больше российских банков отключить от SWIFT.

Об этом глава ОП написал в Сети 4 июня.

"Седьмой пакет санкций против России – это наш приоритет. Как сообщил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский, ЕС уже начал работу над ним", – говорится в сообщении.

"Новые ограничения должны касаться российского газа и расширения списка банков, которые будут отключены от SWIFT, в частности — "Газпромбанка", — добавил Ермак.

Напомним, 4 июня Яблонский сообщил, что ЕС приступил к работе над седьмым пакетом санкций против России за ее войну против Украины. В частности, обсуждается возможность конфисковать все замороженные в Европе российские активы.

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