"Это наше дело с Путиным": Лукашенко рассказал, когда войска РФ покинут территорию Беларуси

Он анонсировал встречу с российским лидером уже в ближайшее время.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что только им с президентом России Владимиром Путиным решать, когда войска РФ покинут территорию Беларуси.
Об этом он заявил во время встречи с украинским политиком Александром Морозом в понедельник, 14 февраля, пишет Белта.
"Сегодня гвалтом кричат: "Когда выведете войска?". Слушайте, это наше дело с Путиным. Мы в ближайшее время встретимся и примем решение, когда, в какие сроки, по какому графику выводить отсюда Вооруженные Силы Российской Федерации. Это наше дело", — сказал он.
Напомним:
Ближайший лагерь российских войск, которые тренируются вместе с белорусами, совсем рядом с украинской границей. Этот участок границы считается возможным местом прорыва, если, под прикрытием учений, Кремль все же решится дать команду "На Киев!". Но с высоты вертолета не видно признаков того, что учебная война превращается в настоящую.
На учения "Союзная решимость-2022" Россия собрала более 30 тысяч военных. Группировка усилена комплексами ПВО С-400, которые могут сбивать самолеты над Киевом прямо с белорусской территории. В общей сложности Украину окружает более 130 тысяч российских солдат вместе с техникой. Все это, по замыслу Кремля, должно напугать и убедить мир выполнять безумные условия.
Американская спецслужба ЦРУ предупредила союзников в Европе о том, что на основе новой информации существуют опасения, что нападение России на Украину может начаться уже в "ближайшую среду", 16 февраля.
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