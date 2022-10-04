"Это наши общие победы": Зеленский рассказал, о чем говорил с Байденом и другими политиками

Байден сказал, что украинские военные и народ вдохновляют весь мир.

Президент Украины Владимир Зеленский провел 4 октября серию важных переговоров с лидерами США, Индии и Италии.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении.

США

"Вечером говорил с Президентом США Байденом. Прежде всего поблагодарил его за очередной пакет оборонной поддержки для нашего государства, в том числе за новые HIMARS. А в целом я отметил, что успехи наших военных – все успехи в возвращении свободы нашим людям – это наши общие успехи, это наши общие победы", – сказал Зеленский.

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Он сообщил, что обсудил с Байденом ключевые аспекты взаимодействия государств вне оборонной сферы, в том числе финансовую поддержку – в частности пакет поддержки объемом более 12 млрд долл. Стороны также говорили о политических шагах, сотрудничестве в международных организациях.

"А особенно приятно мне было услышать слова президента Байдена о том, что наши военные вдохновляют весь мир, наш народ вдохновляет весь мир. И действительно так: наша победа в этой войне покажет, как много Украина может дать глобальной прочности свободы, глобальной прочности демократии", – заметил президент.

Индия

Зеленский также побеседовал с премьером Индии Наредрой Моди.

"Проинформировал господина Моди о ситуации на передовой, об успехах наших военных. Подробно представил наш взгляд на недавние эскалационные шаги России. Именно Кремль делает абсолютно все, чтобы эта война могла завершиться только на поле боя, а не за столом переговоров", – сказал Зеленский.

Италия

Также украинский лидер говорил с Джорджей Мелони – лидером политической силы "Братья Италии", одержавшей уверенную победу на недавних выборах.

"Это был очень предметный разговор о том, как еще увеличить наше межгосударственное сотрудничество и как усилить наши возможности – и Украины, и Италии. От имени всех украинцев поблагодарил Италию за мощные пакеты оборонной поддержки. Ждем госпожу Мелони в Киеве с официальным визитом", – рассказал глава государства.

Напомним, ранее о разговоре Байдена с Зеленским сообщили в Белом доме. Так, там сослались на слова американского лидера о том, что США никогда не признают попытки незаконной аннексии украинской территории. Кроме того, Байден анонсировал выделение Украине новой военной помощи.

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