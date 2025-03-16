Это не дело России: Макрон жестко выступил по поводу отправки миротворцев в Украину

Украина является суверенным государством и сама будет принимать решение о размещении войск союзников.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у российских агрессоров нет права голоса по вопросу о присутствии европейских военных на территории Украины.

Об этом президент Франции заявил во время интервью газете Le Parisien.

Он напомнил, что Украина — суверенное государство и имеет полное право приглашать войска союзнических государств на свою территорию.

"Украина является суверенным государством, и если она просит союзнические войска находиться на ее территории, то это не дело России – принимать их или нет", – сказал Макрон.

На вопрос о почти завершенном мирном плане Великобритании и Франции Макрон пояснил, что цель не в том, что создавать большие военные силы, поскольку украинская армия является крупнейшей в Европе.

"Речь идет о развертывании по несколько тысяч человек от каждой страны в ключевых точках для проведения тренировочных программ и демонстрации нашей поддержки в долгосрочной перспективе", — рассказал глава Франции.

Ранее сообщалось, что Макрон прокомментировал реакцию Путина на предложение США прекратить огонь.

Мы ранее информировали, что Макрон призвал начать разрабатывать план гарантий безопасности для Украины.

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