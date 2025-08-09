"Это не эра войны": Индия отреагировала на предстоящую встречу Трампа и Путина

Индия приветствовала запланированную встречу лидеров США и России

Реклама

Индия выразила поддержку предстоящей встрече президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске. Планируемый на 15 августа саммит Нью-Дели рассматривает как многообещающий шаг к окончанию войны в Украине.

Об этом сообщает The Times of India.

«Индия приветствует понимание, достигнутое между Соединенными Штатами и Российской Федерацией по поводу встречи на Аляске 15 августа 2025 года. Эта встреча дает надежду на прекращение продолжающегося конфликта в Украине и открывает перспективы для мира. Как неоднократно заявлял премьер-министр Нарендра Моди, это не эра войны», — говорится в заявлении МИД Индии.

Реклама

Встреча на Аляске состоится на фоне роста напряженности в отношениях между США и Индией. Трамп недавно ввел 50% пошлины на индийские товары, обвинив страну в поддержке «военной машины Москвы» из-за закупки российской нефти.

Выбор Аляски для проведения переговоров имеет символическое значение, поскольку Россия продала эту территорию США в 1867 году, а ее западный край расположен напротив самой восточной точки России через Берингов пролив.

Встреча с Путиным станет для Трампа наиболее прямой попыткой выполнить свое предвыборное обещание окончить войну «за 24 часа». Это будет первый визит Путина в США за последнее десятилетие.

Кремль подтвердил встречу после того, как посланник США Стив Уиткофф встретился с Путиным в Москве. Виткофф предложил провести трехстороннюю встречу с участием президента Украины Владимира Зеленского, но Россия оставила это предложение без комментариев.

Реклама

Напомним, глава разведки США заявил об «осторожном оптимизме». Тулси Габбард считает президента Трампа единственным человеком, который может помочь заключить настоящее мирное соглашение.