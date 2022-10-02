"Это не импровизация": Фейгин объяснил, почему Украина именно сейчас сделала заявление о НАТО

По мнению Фейгина, в Вашингтоне хотят узнать реакцию членов НАТО на потенциальное членство Украины.

Заявление о намерениях Украины вступить в НАТО по ускоренной процедуре не является импровизацией власти. Похоже, что такой шаг был согласован со США, чтобы увидеть реакцию других стран-членов Альянса.

Такое мнение российский оппозиционер, юрист Марк Фейгин выразил "24 каналу".

"Это не импровизация, похоже на согласованную, прежде всего Вашингтоном, конструкцию, чтобы посмотреть, как отреагируют страны НАТО на этот вопрос", – сказал он.

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Фейгин полагает, что до июля 2023 года члены Альянса смогут прийти к соглашению о членстве Украины за исключением двух-трех государств. Тогда, например, США могут подтолкнуть НАТО к принятию государства в свой состав.

В то же время юрист отметил, что даже при условии принятия Украины в Альянс – военные НАТО не будут воевать там определенное время. Однако очень важно, что на государство распространяется "ядерный зонтик".

"Это фактическое завершение войны, потому что у Москвы тогда исчезает главный козырь", — подчеркнул Фейгин.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина 30 сентября подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

Заметим, как объяснил политолог Ярослав Божко, война не является прямым юридическим препятствием для вступления какого-либо государства в Альянс.

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