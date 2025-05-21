"Это не моя проблема": из-за Трампа США не присоединятся к санкциям против РФ - NYT

Дональд Трамп / © Associated Press

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После разговора с Путиным Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия должны самостоятельно договариваться о мире. США не присоединятся к новым санкциям ЕС против Кремля, а президент США уже говорит о торговых возможностях с Россией по окончании войны.

Об этом пишет The New York Times.

Президент США Дональд Трамп фактически дал понять, что прекращает усилия по достижению мира между Россией и Украиной, которые он сам ранее обещал реализовать "в течение 24 часов". Это стало очевидным после его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщает СМИ со ссылкой на шесть источников, осведомленных о содержании обсуждения.

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"Россия и Украина должны самостоятельно найти решение войны", - сказал Трамп президенту Зеленскому и европейским лидерам.

Этим он фактически отказался от участия США в процессе мирного урегулирования, переведя всю ответственность на стороны конфликта.

Кроме того, Трамп отказался присоединиться к новой волне санкций против России, которую инициируют Великобритания и ЕС .

"Дополнительные санкции против России помешали бы деловым возможностям", - заявил чиновник из Белого дома.

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По данным журналистов, после разговора с Путиным Трамп сделал публичное сообщение, в котором фактически подтвердил намерение сосредоточиться не на войне, а на будущем сотрудничестве с Россией.

"Россия хочет вести крупномасштабную ТОРГОВЛЮ из США, когда это катастрофическое "кровавое месиво" завершится, и я соглашаюсь", - написал Трамп.

Бывшая госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк, покинувшая пост в прошлом месяце, также критически прокомментировала изменение политики Белого дома:

"Политика с самого начала администрации Трампа заключалась в давлении на жертву - Украину, а не на агрессора - Россию", - написала Бринк.

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Хотя Трамп в мае угрожал новыми санкциями в случае срыва 30-дневного перемирия, после разговора с Путиным он фактически отказался от своих слов.

"Если перемирие не будет соблюдено, США и партнеры введут новые санкции", - писал Трамп 8 мая.

Однако уже 20 мая эти заявления были забыты. Президент США не подтвердил ни одно из этих обязательств ни публично, ни во время разговора с европейскими лидерами.

В отличие от США, Великобритания объявила новую волну санкций 21 мая — против военного, энергетического и денежного секторов РФ.

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"Последние удары Путина снова показали его истинную сущность как подстрекателя до войны", - заявил глава МИД Британии Дэвид Лемми.

В сообщении британского правительства не упоминаются США. Вместо этого отмечается, что ЕС готовит 17-й пакет санкций против РФ в координации с другими партнерами.

Высокопоставленный европейский чиновник сообщил журналистам, что США не активно участвовали в разработке новых санкций, а угрозы Трампа были "больше спектаклем, чем реальным давлением".

В ближайшее время ситуация с поддержкой Украины может стать предметом острой дискуссии на саммитах G7 в Канаде и в Гааге. В последнее время лидеры будут обсуждать долгосрочную стратегию поддержки Киева и безопасности восточного фланга Альянса — в частности, действительно ли Трамп будет готов выполнить статью 5 договора НАТО, если Россия атакует одного из союзников.

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Напомним, Запад разочарован телефонным разговором Трампа и Путина . В Европе заявили об опасности ужесточения российской агрессии.