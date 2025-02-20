Глава МИД Италии Таяни прокомментировал обвинение Трампа в адрес Зеленского

В отношениях между Трампом и Зеленским есть трещины, но в наших интересах, чтобы ситуация успокоилась и был достигнут мир.

Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни призвал к покою после заявлений президента США Дональда Трампа в адрес президента Украины Владимира Зеленского, которого среди прочего Трамп назвал "диктатором".

Об этом Таяни заявил в интервью "24 Mattino", передает итальянское агентство ANSA.

"Слова новой администрации США всегда сильны. В отношениях между Трампом и Зеленским есть трещины, но в наших интересах, чтобы ситуация успокоилась и был достигнут мир. Давайте не будем останавливаться на этих словах. Это не наш язык. Надо держать себя в руках, потому что стычки происходят, и их будет еще больше", – отметил он.

По мнению Таяни, Трамп прибег к жестоким словам, поскольку ему не понравилась реакция Зеленского на американо-российскую встречу в Саудовской Аравии.

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Министр добавил, что Владимира Зеленского "избирали и всегда поддерживали американцы", в том числе администрация Трампа.

"Я помню, что именно старая администрация Трампа привела Зеленского в Европу через посольство в Брюсселе", – сказал он.

По словам Таяни, Европе нужно выйти за рамки словесных столкновений и "работать над достижением мира".

Напомним, накануне президент США Дональд назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и посоветовал "действовать быстрее", потому что "ничего не останется от страны и нечем будет руководить".

Кроме того, Трамп заговорил о выборах в Украине. Мол, у власти нет достаточно поддержки населения, а народ хочет перемен.

Дональд Трамп хочет избавиться от президента Украины Владимира Зеленского, который ему никогда не нравился.

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