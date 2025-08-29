- Дата публикации
"Это не наша война": глава МИД Венгрии жестко ответил на заявление Украины
Сиярто против Сибиги: Венгрия снова обвинила Украину в провокациях.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто резко отреагировал на заявление главы украинского МИД Андрея Сибиги, что Будапешт «находится на неправильной стороне истории».
Об этом Сиярто написал в соцсети Х.
«Это не наша война! Мы за нее не ответственны, мы ее не начинали, мы в ней не участвовали. Перестаньте нас провоцировать, перестаньте рисковать нашей энергетической безопасностью и перестаньте делать усилия, чтобы втянуть нас в вашу войну», — возмутился венгерский министр.
Также он «набросился» на министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, пригласившего украинского командира Роберта «Мадяра» Бровди в Польшу после запрета въезда в Венгрию.
«Угроза энергетической безопасности Венгрии не имеет ничего общего со свободой Украины», — отметил Сиярто.
Ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал запрет Венгрии на въезд командиру Сил беспилотника систем Роберту «Мадяру» Бровди.