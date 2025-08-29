ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
21
Время на прочтение
1 мин

"Это не наша война": глава МИД Венгрии жестко ответил на заявление Украины

Сиярто против Сибиги: Венгрия снова обвинила Украину в провокациях.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Петер Сиярто

Петер Сиярто / © Associated Press

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто резко отреагировал на заявление главы украинского МИД Андрея Сибиги, что Будапешт «находится на неправильной стороне истории».

Об этом Сиярто написал в соцсети Х.

«Это не наша война! Мы за нее не ответственны, мы ее не начинали, мы в ней не участвовали. Перестаньте нас провоцировать, перестаньте рисковать нашей энергетической безопасностью и перестаньте делать усилия, чтобы втянуть нас в вашу войну», — возмутился венгерский министр.

Также он «набросился» на министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, пригласившего украинского командира Роберта «Мадяра» Бровди в Польшу после запрета въезда в Венгрию.

«Угроза энергетической безопасности Венгрии не имеет ничего общего со свободой Украины», — отметил Сиярто.

Ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал запрет Венгрии на въезд командиру Сил беспилотника систем Роберту «Мадяру» Бровди.

Дата публикации
Количество просмотров
21
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie