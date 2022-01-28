"Это не новички, не какие-то "мальчики" – это серьезная армия", — Зеленский об ВСУ

Президент заверил, что обеспечение украинской армии является достаточным в нынешней ситуации.

Армия Украины сейчас имеет мощные позиции, получает достаточное обеспечение в нынешней ситуации, а также умеет воевать.

Об этом 28 января президент Украины Владимир Зеленский сказал во время брифинга для иностранных СМИ.

"Как действовать? Действовать без паники. У нас мощная армия. Вооружать свою армию. У них все есть. Ну, всего не бывает – насколько это можно, насколько это позволяет экономика нашей страны. Мощная экономика дает возможность увеличивать и вооружение, и заработную плату наших военных. Потому что нужно давать высокие заработные платы — и мы их увеличиваем. Потому что они отдают свои жизни. 15 тысяч человек погибли", — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что "сегодня ситуация, когда мы полностью доверяем нашей армии. Это не новички, не какие-то "мальчики" — это серьезная армия. Если мы говорим об армии уровня НАТО, извините, я считаю, мы точно не слабее этого уровня. Мы на этом же уровне как минимум стоим. Потому что наша армия – они практики".

"К сожалению, я буду говорить циничные вещи. Они воевали, они похоронили своих друзей. Они защищали государство, они стреляли, они убивали. Они показали себя очень сильно и неплохо в Афганистане. Это были военные разведчики. Они показали, как они работают. Не потеряли ни одного человека — тысячу людей вывезли быстро. Поэтому мы должны делать все, чтобы у нас была крепкая армия. Если начнется, не дай Бог, полномасштабная война, моральный дух нашего народа – он будет стоять бок о бок и защищать. Сегодня народ должен работать на государство, на экономику нашего государства и на нашу бесстрашную армию, готовую защищать наше государство", - сказал Зеленский.

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