"Это не обсуждается": советник Трампа категорически ответил о вступлении Украины в НАТО

Уолтц заверил, что США отданы соглашениям пятой статьи с другими странами НАТО, "но гарантии безопасности для Украины – это другой разговор".

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не рассматривается.

Об этом сообщает CNN.

"Это не обсуждается", – безапелляционно заявил советник Трампа. По его словам, Штаты не будут добиваться вступления Украины в НАТО.

Уолтц рассказал, что США поддержат гарантии безопасности Украины со стороны Великобритании и Франции. Он ожидает от Европы, включая Францию и Великобританию, более активных действий в поддержке Украины.

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"Мы абсолютно привержены НАТО в целом, нашим соглашениям пятой статьи с другими странами НАТО, но гарантии безопасности для Украины – это другой разговор", – продолжил Уолтц.

Политик также упомянул соглашение между Украиной и США о готовящемся редкоземельном металле. Он выразил надежду, что договор удастся заключить

Комментарий советника Трампа прозвучал после того, как президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье заявил, что готов уйти в отставку взамен на членство в НАТО.

Ранее советник Трампа Уолтц призвал Украину "снизить тон" и подписать соглашение о ископаемых.

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