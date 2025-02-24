"Это не обсуждается": советник Трампа категорически ответил о вступлении Украины в НАТО

Уолтц заверил, что США отданы соглашениям пятой статьи с другими странами НАТО, "но гарантии безопасности для Украины – это другой разговор".
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не рассматривается.
Об этом сообщает CNN.
"Это не обсуждается", – безапелляционно заявил советник Трампа. По его словам, Штаты не будут добиваться вступления Украины в НАТО.
Уолтц рассказал, что США поддержат гарантии безопасности Украины со стороны Великобритании и Франции. Он ожидает от Европы, включая Францию и Великобританию, более активных действий в поддержке Украины.
"Мы абсолютно привержены НАТО в целом, нашим соглашениям пятой статьи с другими странами НАТО, но гарантии безопасности для Украины – это другой разговор", – продолжил Уолтц.
Политик также упомянул соглашение между Украиной и США о готовящемся редкоземельном металле. Он выразил надежду, что договор удастся заключить
Комментарий советника Трампа прозвучал после того, как президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье заявил, что готов уйти в отставку взамен на членство в НАТО.
Ранее советник Трампа Уолтц призвал Украину "снизить тон" и подписать соглашение о ископаемых.
Читайте также:
- США хотят приравнять действия Украины к действиям России в резолюции ООН – FT
- Зеленский сообщил, кто против вступления Украины в НАТО
- Зеленский уравнял вопрос вступления Украины в НАТО к трагедии в Афганистане: детали