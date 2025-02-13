"Это не очень приятно": Зеленский прокомментировал свой разговор с Трампом после Путина

Украинский президент отметил, что провел с президентом США Дональдом Трампом уже три разговора.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что разговор с Трампом после его телефонного звонка к Путину не свидетельствует о приоритетах американского лидера.

Об этом он сказал журналистам во время посещения ХАЭС.

Он [Дональд Трамп] сказал, что хотел поговорить одновременно с двумя президентами, то есть в разговоре он не сказал, что Путин и Россия были приоритетом. Сегодня мы доверяем этим словам...", — подчеркнул Зеленский.

При этом украинский президент отметил, что провел с президентом США Дональдом Трампом уже три разговора.

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“Поэтому я не воспринимаю этот телефонный звонок как приоритет, что он сначала говорил с Россией. Хотя действительно это не очень приятно в любом случае”, – признался он.

Зеленский вспомнил о реакции украинского общества на переговоры Трампа и Путина и о том, как отреагировали европейцы — "прежде всего Украина и ничего не может быть об Украине без Украины".

Украинский президент отметил, что приоритетом должны быть встречи Украина-Америка.

"Только после таких встреч, после наработки плана, как остановить Путина, я считаю справедливым было бы говорить с россиянами. Для нас это очень важно, сегодня это не звучит, но я считаю, что за столом переговоров должны быть и европейцы. Мы являемся частью Европы и мы обязательно будем частью Евросоюза”, — добавил он.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп объявил, что он и президент России Владимир Путин договорились начать переговоры по прекращению огня в Украине.

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