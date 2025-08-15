- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 582
- Время на прочтение
- 1 мин
"Это не он": психолог заявил, что на встречу с Трампом прибыл двойник Путина
Психолог обратил внимание на мимику, жесты и рукопожатия во время встречи президента с российским диктатором.
На встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске находится двойник Путина.
Об этом заявил кандидат психологических наук Дмитрий Попов в эфире КИЕВ24.
Попов обращает внимание на мимику, жесты и рукопожатия во время встречи американского президента с российским диктатором.
Психолог отмечает, что Трамп подавал руку снизу, а Путин сверху.
По анализу Попова, тот, кто подает руку снизу, проявляет уважение; это не признак подчиненности, а демонстрация вежливости и признания собеседника.
Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин впервые за шесть лет встретились лицом к лицу. Событие произошло на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска.