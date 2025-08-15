ТСН в социальных сетях

Политика
582
1 мин

"Это не он": психолог заявил, что на встречу с Трампом прибыл двойник Путина

Психолог обратил внимание на мимику, жесты и рукопожатия во время встречи президента с российским диктатором.

Автор публикации
Светлана Несчетная
Трамп и Путин

Дональд Трамп и Путин / © Фото из открытых источников

На встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске находится двойник Путина.

Об этом заявил кандидат психологических наук Дмитрий Попов в эфире КИЕВ24.

Попов обращает внимание на мимику, жесты и рукопожатия во время встречи американского президента с российским диктатором.

Психолог отмечает, что Трамп подавал руку снизу, а Путин сверху.

По анализу Попова, тот, кто подает руку снизу, проявляет уважение; это не признак подчиненности, а демонстрация вежливости и признания собеседника.

Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин впервые за шесть лет встретились лицом к лицу. Событие произошло на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска.

