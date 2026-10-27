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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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«Это не остановит Путина»: сенатор-республиканец обвинил Трампа в опасной наивности

Трампа может ослабить позиции Запада и помочь российским войскам добиться успехов на фронте.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Митч Макконнелл

Митч Макконнелл / © Reuters

Сенатор-республиканец США Митч Макконнелл подверг критике попытки президента Дональда Трампа договориться с Россией путем уступок Москве и ограничению поддержки Украины.

Об этом сообщает The Hill.

Макконнелл, возглавляющий подкомитет Сената по обороне, в частности, раскритиковал заявления Трампа о том, что Россия должным образом соблюдает договоренности о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

По мнению сенатора, ослабление санкций против Москвы не заставит Кремль прекратить агрессию, а может убедить российское руководство в слабости Запада.

Это фактически неправильно, стратегически наивно и морально бездарно. Его подобострастное соглашение России, вознаграждая агрессора ослаблением санкций, не убедит господина Путина остановиться», — заявил Макконнелл.

Он также подчеркнул, что исторический опыт свидетельствует о противоположном эффекте таких шагов.

«История показывает, что такое поведение ободряет российского автократа, который рассматривает его как слабость», — отметил сенатор.

Отдельно Макконнелл предостерег администрацию Трампа от ограничения военной помощи Украине, обмена разведывательными данными и доступа к спутниковой связи. По его словам, такие решения могут позволить России продвинуться на фронте.

«Угрозы прекратить оказание помощи в сфере безопасности и разведки или доступа к важным системам спутниковой связи существенно не ослабят желание Украины защищаться, но могут позволить Путину достичь прогресса на поле боя, который до сих пор был недостижим», — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что ограничения поддержки Украины могут иметь последствия, противоположные тем, на которые рассчитывает американская администрация.

«Это может продолжить войну, а не сократить ее», — подытожил Макконнелл.

Кроме того, сенатор раскритиковал договоренности по импорту российского дизельного горючего в США. Он обратил внимание, что средняя цена дизеля в стране все еще превышает 6 долларов за галлон.

«Когда ограниченные поставки дизельного топлива в России перейдут в другие руки, это мало что сделает для снижения цен на заправках», — отметил Макконнелл.

Он также отверг характеристику Путина как гуманитарного деятеля, которую озвучил специальный посланник Трампа Стив Виткофф.

«Если президент серьезно относится к тому, что говорит о прекращении конфликта, ему следует обратиться к мудрости американского народа, а не к наивным бизнесменам, которые, похоже, считают, что дипломатия предусматривает подхалимство перед противниками», — заявил сенатор.

Макконнелл особо подчеркнул: «Господин Путин многое умеет, но он не гуманист».

По словам сенатора, Путин является союзником Китая и в дальнейшем будет использовать возможности для ослабления США и Европы.

В то же время, Макконнелл призвал американскую администрацию внимательно изучать опыт Украины в ведении современной войны, в частности инновации в применении беспилотников. Он предостерег от игнорирования уроков, которые украинские военные усваивают прямо на поле боя.

Ранее сообщалось, что демократы, которые в следующем году могут получить ключевые посты в Конгрессе США, требуют от крупных банков и портов сохранить все документы, связанные с возможным импортом российского дизельного горючего и другими соглашениями в Россию.

Мы ранее информировали, что Путин и Трамп имеют общие коммерческие интересы и рассматривают Европу как противника.

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