"Это не отвечает сегодняшним потребностям": Макрон высказался о поставках боевой авиации Украине

Макрон считает, что союзникам Украины необходимо сосредоточиться на артиллерийском вооружении и ПВО, что можно применить как можно скорее на фронте. В то же время, он не исключает поставки Киеву боевой авиации.

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что даже если европейские союзники Украины решат направить Киеву истребители, их все равно не смогут отправить "в ближайшие недели".

Об этом в пятницу, 10 февраля, сказал Макрон после саммита ЕС в Брюсселе с участием президента Украины Владимира Зеленского, передает Rfi.

"Я ничего не исключаю, но это не отвечает сегодняшним потребностям", – сказал Макрон.

По словам президента Франции, необходимо, чтобы союзники предпочитали оборудование, которое будет полезно уже и как можно быстрее сможет работать на фронте. Макрон вспомнил о пушках Caesar и системах противовоздушной обороны средней дальности MAMBA, которые уже предоставила Франция.

"Возможно, необходимо будет активизировать поставки артиллерийских снарядов и боеприпасов, чтобы позволить Украине начать наступление или противостоять наземным атакам", — сказал он, пообещав "работать над этим в ближайшие дни".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, побывав 9 января на саммите ЕС, сказал, что "по истребителям есть определенные положительные решения, которые остались за кулисами".

Накануне советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что сроки принятия решений о передаче Украине истребителей – это недели.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что решение о передаче боевой авиации будет принимать НАТО. По его словам, в настоящее время в этом вопросе договоренностей нет.

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