"Это не отвод, а последствия изгнания": Зеленский об уходе российских войск с направлений Киева и Чернигова

"Это не отвод, а последствия изгнания": Зеленский об уходе российских войск с направлений Киева и Чернигова

Происходит накопление российских войск для новых ударов на Донбассе, сообщил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал уход российских войск из Киевского и Черниговского направлений не отведением, а последствиями работы украинских военных.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 30 марта.

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"Слова, которые звучат о якобы отводе российских войск от Киева и Чернигова, о якобы снижении активности оккупантов на этих направлениях. Мы знаем, что это не отвод, а последствия изгнания, последствия работы наших защитников", — заявил Зеленский.

"Но также в это же время видим, что происходит накопление российских войск для новых ударов на Донбассе. И к этому мы готовимся. Мы никому не верим – ни в какие красивые словесные конструкции. Есть реальная ситуация на поле боя. И сейчас – это самое главное. Мы ничего не отдадим. И будем бороться за каждый метр нашей земли, за каждого нашего человека", – подчеркнул президент.

Мы никому не верим – ни в какие красивые словесные конструкции. Есть реальная ситуация в поле боя. И сейчас – это главное. Мы ничего не отдадим. И будем бороться за каждый метр нашей земли, за каждого нашего человека. Опубликовано Владимиром Зеленским Среда, 30 марта 2022 г.

Напомним, 29 марта после переговоров представителей Украины и России в Стамбуле российская сторона заявила, что оккупанты сократят военную активность на Киевском и Черниговском направлениях.

В Пентагоне 30 марта сообщили, что часть российских войск, двигавшихся в направлении Киева, теперь направляются в Беларусь.

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