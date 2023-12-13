Зеленский риторически поинтересовался у журналистов, готовы ли они отдать детей террористам.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отдать свои территории – это полное безумие.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с американским президентом Джо Байденом, отвечая на вопросы журналистов, чего хочет США — победы Украины или чтобы Украина вернула свои территории.

"Это не по-христиански. Мы говорим о живых людях, которых убивают, насилуют. Отдать территорию – это отдать детей. Готовы ли те люди, которые говорят об этом, отдать своих детей террористам?", — именно так ответил он на это сложное. вопросы.

Напомним, что ранее Байден заявил, что "после войны Украина будет гордой и сильной, если мы не отвлечемся от нее".

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Добавим, что 11 декабря Зеленский прибыл в Вашингтон, где уже встретился с министром обороны Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном.

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