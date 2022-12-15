"Это не прокси-война": США — о тезисе Кремля, что якобы РФ воюет с НАТО

Представитель Госдепартамента подчеркнул, что Россия не воюет ни с США, ни с НАТО.

В США опровергли тезис кремлевской пропаганды, мол Россия ведет войну со всем блоком НАТО.

Об этом сказал представитель Госдепартамента США Нед Прайс российскому изданию "Meduza".

"Что бы там ни говорили в Москве, а мы от них слышали много лжи в последнее время, это никакая не прокси-война (война по доверенности, война чужими руками – Ред.)", – объяснил Прайс.

Он подчеркнул, что Россия не сражается ни с США, ни с НАТО, а проводит ничем не спровоцированное незаконное вторжение в суверенную Украину.

"Украина не сделала ничего, чтобы заслужить такую агрессию против себя. Поэтому на другие страны мира, в том числе США, а также десятки наших партнеров, возложена обязанность помогать Украине защищаться. Именно этим мы и занимаемся: мы передали Украине оборонное вооружение более чем на 20 миллиардов долларов. Это именно то, что нужно украинцам для противостояния российскому вторжению и сдерживанию попыток агрессора захватить новые территории Украины", – говорит представитель Госдепа.

Напомним, российская пропаганда после неудач армии оккупантов все чаще стала распространять тезис, что РФ воюет не с Украиной, а со всем блоком НАТО. Поэтому россиянам нужно готовиться к продолжительной войне.

В частности, 7 декабря Путин заявил, что война в Украине может затянуться на длительный срок.

Политолог Владимир Фесенко считает, что этим тезисом Путин блефует и хочет договориться с Западом или заставить Европу посадить Украину за стол переговоров. А военный эксперт Иван Ступак заявил, что России не хватит ресурсов для ведения затяжной войны.

Между тем, пропагандисты уже требуют увеличить в РФ срок срочной службы и бросать "на убой" 18-летних юношей.

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