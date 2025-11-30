- Дата публикации
"Это не просто о прекращении войны": Рубио о настоящем результате переговоров Украины и США
Госсекретарь США пояснил, что завершение войны должно обеспечить Украине долгосрочную безопасность и возможность развития.
Во Флориде стартовала встреча делегаций Украины и США. Украинскую делегацию на этот раз возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров. Американскую сторону представляют госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и советник президента Джаред Кушнер.
Об этом сообщает ТСН.
Переговоры посвящены дальнейшему обсуждению плана прекращения российской войны против Украины.
«Речь идет не просто о завершении войны, которая сохранит за Украиной суверенность и независимость. Речь идет о завершении войны с созданием механизма на будущее, гарантирующего, чтобы такой войны больше не было. Украина должна иметь возможность обеспечить процветание всему своему народу. Ведь у страны огромный экономический потенциал и перспективы развития. Но не во время войны, которая идет сейчас. Сам факт завершения войны автоматически этого не гарантирует. Мы уже на полпути к полному гарантированию украинского суверенитета и независимости. Сегодня произошло значительное продвижение. Спасибо, что приехали», — сказал Рубио.
В свою очередь Умеров выразил благодарность американскому народу и президенту Трампу за мирную инициативу. Он также заявил, что за 10 месяцев стороны добились большого прогресса.
«Мы сейчас обсуждаем будущее Украины — безопасность, процветание и восстановление. Ожидаем продуктивной встречи», — заявил он.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил обновленный состав украинской делегации, которая будет вести переговоры с США во Флориде.
Уже известно, что администрация президента США Дональда Трампа стремится уже 30 ноября устранить все разногласия по территориальным вопросам и гарантиям безопасности, чтобы во вторник, 2 декабря, передать кремлевскому главе Путину финализированный план.