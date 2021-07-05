"Это не просто визит к Байдену": в МИД раскрыли детали поездки Зеленского в США

"Это не просто визит к Байдену": в МИД раскрыли детали поездки Зеленского в США

К визиту президента Владимира Зеленского в США активно готовятся.

Президент Украины Владимир Зеленский в июле имеет запланированный визит в США. Но пока украинская сторона не получила конкретных дат.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на форуме "Украина 30".

"Нам было предложено конец июля, но мы еще не получили конкретных дней, когда этот визит состоится. Впрочем, мы ждем подтверждения даты уже скоро и американская сторона уже активно с нами работает над подготовкой визита", — сказал глава МИД.

По словам Кулебы, главной темой встречи Байдена и Зеленского станет вопрос безопасности, роль Вашингтона в процессе прекращения российской агрессии и деоккупации украинских территорий. Также обсудят возможность американских инвестиций в Украину, реформы.

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"Мы будем говорить, какой будет оптимальная роль США в процессе прекращения российской агрессии и деоккупации украинских территорий. Или это будет прямое участие в "нормандском формате", или параллельный трек, который будет пересекаться с "нормандским форматом".. Кроме встречи с администрацией, будет много других мероприятий: будут контакты по линии Международного валютного фонда, встречи с общественностью, с американским бизнесом. Это не просто визит к президенту Байдену", — отметил Кулеба.

Напомним, 7 июня во время телефонного разговора президента США и Владимира Зеленского стало известно, что Джо Байден пригласил президента Украины в Белый дом.

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